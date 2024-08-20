Παπαδημητρίου- Ραφαηλίδης: Πόσο κοστίζει το ακριβότερο πράγμα που αγόρασαν στο Μπαλί;

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έκανε ένα δώρο στην Ντορέττα Παπαδημητρίου από πλανόδιους πωλητές στην παραλία όπου απολάμβαναν το μπάνιο τους και η Ντορέττα θέλησε να το δείξει στον κόσμο σχολιάζοντας οτι είναι το ακριβότερο πράγμα που αγόρασαν στο Μπαλί.

«Θέλω να δείξουμε στον κόσμο το πιο ακριβό πράγμα που πήραμε από το Μπαλί» είπε αρχικά η Ντορέττα με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να τη διορθώνει πως είναι το πιο ακριβό δώρο γιατί της το έκανε αυτός δώρο με εκείνη να τονίζει πως είναι ότι πιο ακριβό έχουν αγοράσει στο Μπαλί.

