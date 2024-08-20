Κωνσταντίνα Κομμάτα- Γιώργος Σαμαράς: Γονείς για δεύτερη φορά

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life και της δημοσιογράφου Έλλης Λεβέντη το ζευγάρι σε λίγους μήνες αφού η Κωνσταντίνα διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, θα κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό τους και η κόρη τους Ιωάννα θα αποκτήσει αδερφάκι.

«Όσο μεγαλώνει η Ιωάννα σκέφτομαι ακόμα ένα παιδί. Ονειρεύομαι μια μεγάλη οικογένεια. Είναι ένα εύκολο παιδί αν και μαθαίνω ότι δεν είναι όλα τα παιδιά εύκολα. Είμαι έτοιμη», είχε δηλώσει πριν λίγους μήνες η Κωνσταντίνα Κομμάτα στην εφημερίδα Reallife.

H ηθοποιός τη χρονιά που μας πέρασε παρουσίαζε με τον Μιχάλη Παπαδημητρίου την εκπομπή «ΕΡΤ backstage», αλλά πλέον θα μείνει εκτός επαγγελματικών δραστηριοτήτων για ένα διάστημα μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Μέχρι στιγμής κανείς από τους δυο τους δεν έχει επιβεβαιώσει το ευτυχές γεγονός, καθώς προτιμούν να κρατήσουν αυτή την περίοδο καθαρά προσωπική.

Όπως ακριβώς είχαν κάνει και με την πρώτη εγκυμοσύνη της Κωνσταντίνας που την ανακοίνωσαν την Πρωτοχρονιά του 2021 οι ίδιοι με ένα ποστ στο δικό της instagram.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.