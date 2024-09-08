Μαρία Κορινθίου: Βγήκε από τη ΔΕΘ και πήρε τα παπούτσια στο χέρι περπατώντας ξυπόλυτη

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από την Παρασκευή το βράδυ η Μαρία Κορινθίου καλεσμένη εταιρίας που συμμετέχει στη ΔΕΘ. Και χθες βρέθηκε και ξεναγήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ-Helexpo που αναπτύσσεται σε έκταση 180.000 τ. μ.

Η ηθοποιός επέλεξε για την εμφάνισή της μια σατέν κρεμ φούστα που συνδύασε με ένα lingerie crop top κι ένα ζευγάρι εντυπωσιακά μεταλιζέ πέδιλα. Όχι και η πιο κατάλληλη επιλογή για το ατέλειωτο περπάτημα στους χώρους της έκθεσης.

