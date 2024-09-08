Η Μαρίνα φωτογραφίζει τη μαμά Ελένη Μενεγάκη. Τι διαβάζει η παρουσιάστρια αυτή την εποχή;

Στον παράδεισό της στα Άχλα στην Άνδρο, βρίκεται ακόμα οικογενειακά η Ελένη Μενεγάκη που προφανώς θα επιστρέψει αν όχι την τελευταία μέρα πριν την έναρξη των σχολείων την Τετάρτη την προτελαυταία, δηλαδή αύριο.

Και σήμερα το πρωί έκατσε στον κήπο της στη σκιά να διαβάσει το βιβλίο της αλλά λογάριαζε χωρίς τον "ξενοδόχο", δηλαδή τη μικρή της κόρη την Μαρίνα που βλέποντας τη μαμά της να διαβάζει αφοσιωμένη το βιβλίο της θέλησε να τη βγάλει φωτογραφία και την "έστησε" όπως ήθελε για να πετύχει το σωστό κλικ.

