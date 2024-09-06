Μαρία Κορινθίου: Εκνευρισμένη από τα σχόλια για τον χωρισμό της απαντάει δημόσια

Όπως σας γράψαμε χθες η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης παρά τον πρόσφατο χωρισμό τους θα συνεργαστούν θεατρικά αυτόν τον χειμώνα στο Ίδρυμα Μιχάλη κακογιάννη και στη παράσταση "Ο Τελευταίος χορός" και το δημοσιοποίησαν επίσημα χθες.

Σε αυτό το ποστ είχαμε εντοπίσει κι εμείς διάφορα σχόλια για εκείνους, τα περισσότερα ευγενικά που απλά τόνιζαν πόσο ταιριαστό ζευγάρι είναι και πόσο ωραία θα ήταν να τα ξαναβρούν. Υπήρχαν όμως και κάποια που έγραφαν πως δεν τους πείθουν και είναι σίγουροι πως ο χωρισμός είναι διαφημιστικό κόλπο.

