Ξημερώματα, όπως συνήθως αναχώρησε ο Γιώργος Λιανός για τον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του νέου κύκλου του Survivor που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ.

Ο παρουσιαστής πριν ξεκινήσει το πολύωρο ταξίδι του μίλησε στην εκπομπή «Summer's Cool» για το πώς θα είναι το Survivor αυτή τη σεζόν:

«Διαφορετικό θα το χαρακτήριζα, κρατάμε χαμηλά την μπάλα γιατί είναι κάτι καινούργιο για όλους μας και για τους παίκτες γιατί δεν θα είναι δασκαλεμένοι. Αυτό μου αρέσει εμένα. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν κάποια πληροφορία για το πώς παίζεται», είπε και συνέχισε:

«Θα στηριχτούμε πάρα πολύ στην επιβίωση, το κάστινγκ είναι ανοιχτό για όλους τους σωματότυπους, θα πρέπει να αντεπεξέλθουν και σε δύσκολες συνθήκες επιβίωσης άτομα διαφορετικής προελεύσεως.Θέλω να δω πώς θα τα καταφέρουν γιατί είναι και μια εποχή στον Δομίνικο που έχει αρκετές ανατροπές στον καιρό. Κανά δυο τυφώνες πέρασαν ξυστά από το νησί. Επώνυμοι ίσως μπουν στην αρχή, ίσως αργότερα ίσως και καθόλου, είναι λίγο απρόβλεπτο»

Δεν θέλω να δώσω κάποια πληροφορία. Θα αλλάξουμε λιγάκι τα χρώματα στις ομάδες. Πάμε να κάνουμε το παλιό αμερικάνικο φορμάτ με πολύ εμπλουτισμένους κανόνες, με πολλά στοιχεία που θα φέρουν τα πάνω κάτω. Δεν θα δούμε τα γνωστά. Μπορεί ο Γολιάθ να την πατήσει από τον Δαβίδ. Θα υπάρχουν άτομα που θα έχουν περισσότερα δικαιώματα μέσα στο παιχνίδι, τα κρυφά μαχαιρώματα παραμονεύουν.

Το παιχνίδι θα στηριχτεί στη δημιουργία της πλειοψηφίας, όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν τόσο πιο εύκολα θα επιβιώσουν. Τα έπαθλα δεν θα είναι τόσο μεγάλα και θα χρειαστεί να στύψεις και το μυαλό σου για να αποκτήσεις κάτι που θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις.

Υπάρχει ένα στοιχείο που θα φέρει τα πάνω κάτω από το πρώτο επεισόδιο. Θα εξηγηθούν οι νέοι κανόνες. Ο καιρός δεν μας επιτρέπει να ανοίξουμε το Survivor σε διάρκεια και η επιβίωση των παικτών δεν μπορεί να παραταθεί σε τέτοιες συνθήκες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.