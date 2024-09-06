Η Κλαούντια φέρνει αναστάτωση στο Power of Love στον ΣΚΑΪ: Δείτε το τρέιλερ

Στον απόηχο της αποχώρησης της Νίκης οι συζητήσεις στο σπίτι περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό της.

Η ίδια άφησε γράμματα στα αγόρια και στα κορίτσια του Power of Love γράφοντας από τρία θετικά στοιχεία για τον καθένα. Ορισμένοι φάκελοι όμως είναι άδειοι! Δεν έγραψε για κάποιους γράμμα η Νίκη ή κάποιος σκόπιμα αφαίρεσε τα γράμματα;

Η Ανδριάννα παραδέχεται πως «τσεκάρει» το Instagram του Δήμου κι εκείνος το θεωρεί αιτία χωρισμού!

Ένα νέο κορίτσι περνάει την πόρτα του Power of Love, η Κλαούντια μπαίνει στο Κόκκινο Δωμάτιο και φέρνει αναστάτωση στα κορίτσια με τις επιλογές των ραντεβού της!

Δείτε το trailer­­:

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

