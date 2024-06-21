Μαρία Ηλιάκη: Το κλάμα της και η προσαρμογή της κόρης της στο πρώτο σχολείο

Η κόρη της, Κατερίνα ξεκίνησε να πηγαίνει στο σχολείο της ηλικίας της και η Μαρία Ηλιάκη ειδικά τις πρώτες μέρες τα βρήκε σκούρα.

Από τη Δευτέρα με την ένταση να φαίνεται στο πρόσωπό της ανέβασε ένα στόρι ενημερώνοντας για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Η ίδια όπως είπε έκλαιγε και δεν είχε καμία ψυχραιμία αφήνοντας για πρώτη φορά την πιτσιρίκα της σε άλλους ανθρώπους. Ζορίστηκε. Και μάλιστα πολύ.

