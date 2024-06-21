Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρία Ηλιάκη: Το κλάμα της και η προσαρμογή της κόρης της στο πρώτο σχολείο

Μια δύσκολη εβδομάδα πέρασε η Μαρία Ηλιάκη

WomenOnly

Η κόρη της, Κατερίνα ξεκίνησε να πηγαίνει στο σχολείο της ηλικίας της και η Μαρία Ηλιάκη ειδικά τις πρώτες μέρες τα βρήκε σκούρα.

Από τη Δευτέρα με την ένταση να φαίνεται στο πρόσωπό της ανέβασε ένα στόρι ενημερώνοντας για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Η ίδια όπως είπε έκλαιγε και δεν είχε καμία ψυχραιμία αφήνοντας για πρώτη φορά την πιτσιρίκα της σε άλλους ανθρώπους. Ζορίστηκε. Και μάλιστα πολύ.

Περισσότερα στο womenonly.gr

Πηγή: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μητέρα σχολείο κόρη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark