Happy Traveller στον Λίβανο: Το Γ’ Μέρος - Δείτε trailer

Το Σάββατο 22 Ιουνίου, το Happy Traveller ολοκληρώνει το συναρπαστικό ταξίδι του στον Λίβανο και ο Ευτύχης επισκέπτεται εντυπωσιακές τοποθεσίες, ιστορικές περιοχές και δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους.

Ο Ευτύχης οδηγεί στους συγκλονιστικούς ορεινούς όγκους στο κέντρο της χώρας και περνά από πανέμορφα φυσικά τοπία με δάση αλλά και γυμνές βουνοκορφές. Πηγαίνει στην κοιλάδα Καντίσα, τη λεγόμενη ιερή κοιλάδα, όπου σε υψόμετρο 1500 μέτρων υπάρχουν χωριά και δεκάδες παραδοσιακά μοναστήρια χτισμένα σε σπηλιές μέσα στους βράχους. Επισκέπτεται ένα πολύ ατμοσφαιρικό μοναστήρι αλλά και μία σπηλιά όπου χρησιμοποιήθηκε από μοναχούς για αιώνες.

Πηγαίνει στο φημισμένο δάσος από κέδρους για να θαυμάσει το εθνικό δέντρο του Λιβάνου, το οποίο απεικονίζεται και στη σημαία της χώρας. Αφού διανυκτερεύσει σε ένα ορεινό κατάλυμα, ξεκινά για την ανατολική πλευρά της χώρας, όπου περνά από το υψηλότερο δρόμο - πέρασμα που έχει χιόνια ακόμα και στα τέλη Μαΐου.

Κατηφορίζει προς την κοιλάδα Baalbek στα σύνορα με τη Συρία, όπου βρίσκεται ο πιο εντυπωσιακός αρχαιολογικός χώρος στον Λίβανο, η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή πόλη Ηλιούπολη (Baalbek), που πήρε το όνομά της από τις λέξεις Baal (ήλιος) και Bek (πόλη).

Η επόμενη στάση είναι το ιστορικό οινοποιείο Ksara στο κέντρο της χώρας και ένας ακόμα αρχαιολογικός χώρος, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το Anjar λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα Συρία στον δρόμο προς Δαμασκό.

Ο Λίβανος μπαίνει στη λίστα προορισμών του Happy Traveller και ο Ευτύχης επιστρέφει στην Ελλάδα γεμάτος εικόνες και αναμνήσεις που τις μοιράζεται με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

Δείτε το τρέιλερ:

