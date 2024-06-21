Ηλίας Βρεττός: Έχει και κότερο. Πήγε μια βόλτα;

Και όχι μόνο δική τους. Σε γενικές γραμμές η εποχή που διανύουμε είναι η πιο δημοφιλής από τις τέσσερις.

Ζέστη, ήλιος, θάλασσα, διακοπές και έρωτας. Και ο Ηλίας Βρεττός πιάνει 4 στα 4. Για την ακρίβεια έχει συν ένα.

Ο τραγουδιστής και σύζυγός του Αναστασία Δεληγιάννη είναι οι απόλυτοι fans του καλοκαιριού. Τους δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουν στα καλύτερά της τη λατρεμένη τους Εύβοια, κάνοντας μικρές αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς.

Και τι αποδράσεις! Με σκάφος που τους επιτρέπει να προσεγγίσουν και τις πιο απρόσιτες παραλίες.

Με το κανισάκι τους -τρελή αδυναμία του Βρεττού- ο Ηλίας και η Αναστασία έκαναν σκαφάτες διακοπές ήδη.

Και εκείνος επιδόθηκε και στο αγαπημένο του χόμπι, το ψάρεμα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Οι δυο τους μετράνε σχεδόν δύο χρόνια γάμου και 5 χρόνια σχέσης. Εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς πως όταν γνωρίστηκαν εκείνη τον αντιπαθούσε!

«Γνωριζόμασταν τέσσερα χρόνια με την Αναστασία, αλλά σε αυτό το διάστημα δεν υπήρχε το σωστό timing για να είμαστε μαζί. Ήμασταν και οι δυο αλλού. Παρόλα αυτά, την είχα εντοπίσει κάτι που δεν είχε κάνει εκείνη. Για την ακρίβεια, με αντιπαθούσε χωρίς να με γνωρίζει ιδιαίτερα», είχε πει σε συνέντευξή του σε περιοδικό ο Ηλίας Βρεττός και συνέχιζε:

«Επειδή είναι εκτός χώρου και πολύ απλός άνθρωπος, το γεγονός ότι είμαι επώνυμος την απωθούσε. Μετά από τέσσερα χρόνια έγιναν καλύτερες οι συνθήκες, αλλά και πάλι έπρεπε να κάνω τεράστιο αγώνα για να την κερδίσω, επειδή ήταν αρνητικά προκατειλημμένη απέναντι στο επάγγελμά μου και την αναγνωρισιμότητά μου»

