Εκπρόσωποι της κινηματογραφικής τέχνης αποτίουν φόρο τιμής στον Ντόναλντ Σάδερλαντ, πρωταγωνιστή των ταινιών "MASH", "Klute" και "The Hunger Games", ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών την Πέμπτη.

Ο βραβευμένος με τιμητικό Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στο Μαϊάμι μετά από μακρά ασθένεια.

Ο γιος του Κίφερ Σάδερλαντ τον αποκάλεσε «έναν από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,Τζο Μπάιντεν, σε μήνυμά του στο Χ περιέγραψε τον Ντόναλντ Σάδερλαντ ως «έναν αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, παππού και μοναδικό ηθοποιό που ενέπνευσε και διασκέδασε τον κόσμο για δεκαετίες».

Η Έλεν Μίρεν, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί του στο «The Leisure Seeker» ανέφερε σε δήλωσή της, σύμφωνα με το Variety: «Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ ήταν ένας από τους πιο έξυπνους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκα ποτέ. Είχε υπέροχο διερευνητικό μυαλό και ευρεία γνώση σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Συνδύασε αυτή τη μεγάλη ευφυΐα με μια βαθιά ευαισθησία και με μια σοβαρότητα για το επάγγελμά του ως ηθοποιός. Όλα αυτά τον έκαναν να γίνει ο θρύλος του κινηματογράφου που έγινε. Ήταν συνάδελφός μου και έγινε φίλος μου. Θα μου λείψει η παρουσία του σε αυτόν τον κόσμο».

Ο παραγωγός, ηθοποιός και σκηνοθέτης του «Baby Driver» του 2017, Έντγκαρ Ράιτ, με ανάρτησή του στο X, επαίνεσε την κληρονομιά του Σάδερλαντ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο μεγάλος Ντόναλντ Σάδερλαντ, ένας αγαπημένος ηθοποιός και πάντα συναρπαστική παρουσία στην οθόνη. Πρωταγωνίστησε σε δύο από τις πολύ αγαπημένες και πιο επιδραστικές μου ταινίες – το "Don’t Look Now" και το "Invasion Of The Bodysnatchers" του 1978» έγραψε ο Ράιτ στο Twitter. «Αλλά αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τη θρυλική φιλμογραφία του. μια αστεία, λακωνική, αλλά και έντονη και δραματική παρουσία σε τόσες πολλές αξιομνημόνευτες ταινίες, από το ξεκίνημά του στο "The Dirty Doze" και μετά σε μια απίστευτη πορεία στις δεκαετίες του '70, του '80 και μετά με το "M*A*S *H", "Kelly's Heroes", "Little Murders", "Klute", "Don't Look Now", "The Day Of The Locust", "Ordinary People" και "JFK", μεταξύ πολλών άλλων. Λατρεύω ακόμη και τις πρώτες εμφανίσεις του στα "Dr Terror’s House Of Horrors" και "The World Ten Times Over", καθώς και την πολύ ανόητη εμφάνιση του στο "Kentucky Fried Movie".

Ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ έγραψε στο X: «Είχα την ευλογία να τον σκηνοθετήσω στο #Backdraft. Ένας από τους πιο έξυπνους, ενδιαφέροντες και συναρπαστικούς κινηματογραφικούς ηθοποιούς όλων των εποχών. Απίστευτη γκάμα, δημιουργικό θάρρος και αφοσίωση στην εξυπηρέτηση της ιστορίας και του κοινού με ύψιστη τελειότητα".

Η συγγραφέας Μάργκαρετ Άτγουντ αναφέρθηκε στον φίλο της Καναδό γράφοντας στο X ότι, όπως εκείνη, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Βικτόρια του Τορόντο. «Ήταν σπουδαίος ηθοποιός ακόμα και τότε» σημείωσε.

Ο Γκάρι Ρος, ο οποίος σκηνοθέτησε την πρώτη ταινία «Hunger Games δήλωσε στο THR για τον Ντόναλντ Σάδερλαντ: «Ήταν απλά τόσο υπέροχος. Ευγενικός, ευγενικός και στοχαστικός – και τόσο καλά διαβασμένος. Είχε απομνημονεύσει τον Προύφροκ και μου έδινε αποσπάσματά του, δυνατά, σαν βιβλίο σε κασέτα. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο υπήρχε αυτός ο ερωτικός ενθουσιασμός για τη δουλειά. Δεν ήταν αρκετό να κάνει απλώς τη δουλειά – έπρεπε να αισθάνεται τη δουλειά και ήθελε να τα νιώθει όλα μαζί του κάθε δευτερόλεπτο».

Η συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία «Klute», Τζέιν Φόντα, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Ήταν ο συναρπαστικός συμπρωταγωνιστής μου στο Klute και μας άρεσε να δουλεύουμε μαζί. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαστε στο πλατό του Klute με τον σκηνοθέτη Άλαν Πάκουλα.

«Ο Ντόναλντ ήταν ένας λαμπρός ηθοποιός και ένας πολύπλοκος άνθρωπος που μοιράστηκε αρκετές περιπέτειες μαζί μου, όπως το FTA Show, μια περιοδεία κατά του πολέμου κατά του Βιετνάμ για 60.000 στρατιώτες, ναυτικούς και πεζοναύτες στη Χαβάη, στην Οκινάουα, στις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία το 1971. Είμαι συγκλονισμένη».

«Χάσαμε έναν από τους σπουδαίους. Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ έφερε ένα επίπεδο λαμπρότητας στην τέχνη του που λίγοι θα μπορούσαν να συναγωνιστούν. Ένας αξιόλογος, θρυλικός ηθοποιός — και ένας σπουδαίος Καναδός. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους του. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντόναλντ» έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ο Καναδός ηθοποιός έφυγε από τη σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1935 στην επαρχία Νιού Μπράνσγουικ του Καναδά και μεγάλωσε στη Νέα Σκωτία. Σε ηλικία 22 ετών μετακόμισε στη Βρετανία, όπου σπούδασε και έπαιξε μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες. Το μεγάλο βήμα στο Χόλιγουντ έγινε το 1967, στην ταινία «Και οι 12 ήταν καθάρματα» (The Dirty Dozen) και στο "M*A*S*H".

Τον Απρίλιο είχε ανακοινώσει ότι θα μοιραστεί στιγμές από τα παρασκήνια της κινηματογραφικής καριέρας 60 χρόνων στο Χόλιγουντ στα απομνημονεύματά του «Made Up, But Still True».

