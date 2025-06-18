Η Μαρία Αντωνά, σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα, έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους και μίλησε για τις φετινές της διακοπές, τα επαγγελματικά της σχέδια και τις πρόσφατες δηλώσεις του τραγουδιστή Τριαντάφυλλου που προκάλεσαν σούσουρο.

Αναφερόμενη στις καλοκαιρινές της διακοπές, η Μαρία Αντωνά ξεκαθάρισε πως: «Οι διακοπές είναι πάντα διακοπές. Δεν είμαι σόλο, άρα δεν θα κάνω και σόλο διακοπές. Όταν είσαι σε σχέση, κάνεις διακοπές με τη σχέση σου. Οι μέρες θα είναι περιορισμένες, θα είναι κάποιες ημέρες μέσα στον Αύγουστο».

Η ραδιοφωνική παραγωγός διέψευσε κάθε σενάριο συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να με δείτε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Υπάρχουν 2-3 πρότζεκτ, για τα οποία βρίσκομαι σε συζητήσεις. Δεν έχω καταλήξει για το αν θα είμαι στο Σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1».

Τέλος, για τα σχόλια του Τριαντάφυλλου σχετικά με τη σχέση της με τον Γιώργου Λιάγκα και περί «εθνικού μπιφτεκά», η Μαρία Αντωνά δήλωσε: «Δεν με αφορούν τα σχόλια του Τριαντάφυλλου για εμένα και για τη σχέση μου. Δεν έχω έρθει εδώ για να σχολιάσω. Ο Τριαντάφυλλος είναι φίλος μου, είναι ένας τραγουδιστής πολύ καλός και θέλω όλο αυτό να μείνει εδώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.