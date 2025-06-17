Big Brother: Νέες συμμαχίες μετά την αποχώρηση του KAS - Με χιλιάδες ...μπαλάκια η δοκιμασία για την αρχηγία (Δείτε βίντεο)

Νέες συμμαχίες δείχνουν να αναδύονται μεταξύ των συγκατοίκων στο σπίτι του BIG BROTHER μετά την αποχώρηση του KAS και το αποτέλεσμα της ανοιχτής ψηφοφορίας.

Ο Ανδρέας Μπαρόλας την ώρα του live έδωσε τη δική του ψήφο στη Ζωή γιατί δεν τον συνεχάρη αμέσως για την παραμονή του σπίτι. Η ίδια νιώθει προδομένη από τη στάση του γιατί όταν εκείνος ήταν υποψήφιος προσπαθούσε να του φτιάξει τη διάθεση. Οι τόνοι μεταξύ τους ανεβαίνουν και η σύγκρουσή τους είναι αναπόφευκτη.

Η Χριστίνα και ο Ανδρέας μοιράζονται με τον BIG BROTHER τα συναισθήματά τους για την παραμονή στο σπίτι. Θα κάνει πράξη ο Ανδρέας όσα έλεγε όταν έμαθε την υποψηφιότητά του ή τώρα που ηρέμησε έχει αλλάξει γνώμη;

Η Φένια, μετά την αποχώρηση του KAS και τη νέα υποψηφιότητά της, προτιμά την απομόνωση από την παρέα των υπολοίπων. Ο Χρήστος Γκικουρίας δεν αντέχει την απουσία της και εισβάλλει στο Captain’s Room.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος θέλοντας να φτιάξει τη διάθεση των κοριτσιών φοράει… πλερέζα και τους κάνει πλάκα ότι θρηνεί για τα αγόρια της παρέας τους που έφυγαν. Μάλιστα μαγειρεύει κοτόσουπα για να τις φροντίσει και στρώνει τραπέζι κρατώντας μία θέση για τον KAS!

Η «γραμμή ζωής» του Νίκου Ζαφειράκη δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Ποια συγκάτοικος τον προσεγγίζει για να του ζητήσει συγγνώμη;

Εν τω μεταξύ, η πισίνα, ο κήπος και το σπίτι γεμίζουν μπαλάκια για τη δοκιμασία που θα αναδείξει τον νέο αρχηγό του σπιτιού. Ποιος ή ποια συγκάτοικος θα καταφέρει να εξασφαλίσει τον πολύτιμο τίτλο με όλα τα πλεονεκτήματά του;

