Big Brother: Αντιδράσεις, πειράγματα και μία νέα αρχηγία - Απόψε στις 23.15 στον ΣΚΑΪ

Η αποχώρηση του KAS και το αποτέλεσμα της ανοιχτής ψηφοφορίας έπληξαν την παρέα της Θεοφανίας Νικολαΐδη και της Ζωής Ασουμανάκη. Απόψε, Τρίτη 17 Ιουνίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα δούμε όλα όσα ακολούθησαν αλλά και τη δοκιμασία που θα αναδείξει το νέο αρχηγό του σπιτιού.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Ανδρέας Μπαρόλας την ώρα του live έδωσε τη δική του ψήφο στη Ζωή γιατί δεν τον συνεχάρη αμέσως για την παραμονή του σπίτι. Η ίδια νιώθει προδομένη από τη στάση του γιατί όταν εκείνος ήταν υποψήφιος προσπαθούσε να του φτιάξει τη διάθεση. Οι τόνοι μεταξύ τους ανεβαίνουν και η σύγκρουσή τους είναι αναπόφευκτη.

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Νίκος: «Θέλω αφάνταστα πολύ να βγω υποψήφιος»:

Ανδρέας: «Σε εμένα θα μιλάς με σεβασμό»:

Ανδρέας ζητάει από τη Ζωή να μιλήσουν οι δυο τους:

Χρήστος Ντ.: «Φένια, σε παρακαλώ μην κλείνεσαι μέσα»:

Ο Χρήστος Ντ. προσφέρει τη… φροντίδα του στη Ζωή:

Ζωή: «Η στεναχώρια της για τον KAS πού είναι;»:

Φένια: «Τώρα είμαστε οι δυο μας»:

«Άνοιξε πέτρα!» από τον Χρήστο Ντ.:

Η Χριστίνα και ο Ανδρέας μοιράζονται με τον BIG BROTHER τα συναισθήματά τους για την παραμονή στο σπίτι. Θα κάνει πράξη ο Ανδρέας όσα έλεγε όταν έμαθε την υποψηφιότητά του ή τώρα που ηρέμησε έχει αλλάξει γνώμη;

Η Φένια, μετά την αποχώρηση του KAS και τη νέα υποψηφιότητά της, προτιμά την απομόνωση από την παρέα των υπολοίπων. Ο Χρήστος Γκικουρίας δεν αντέχει την απουσία της και εισβάλλει στο Captain’s Room.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος θέλοντας να φτιάξει τη διάθεση των κοριτσιών φοράει… πλερέζα και τους κάνει πλάκα ότι θρηνεί για τα αγόρια της παρέας τους που έφυγαν. Μάλιστα μαγειρεύει κοτόσουπα για να τις φροντίσει και στρώνει τραπέζι κρατώντας μία θέση για τον KAS!

Η «γραμμή ζωής» του Νίκου Ζαφειράκη δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Ποια συγκάτοικος τον προσεγγίζει για να του ζητήσει συγγνώμη;

Η πισίνα, ο κήπος και το σπίτι γεμίζουν μπαλάκια που οδηγούν στην αρχηγία! Ποιος ή ποια συγκάτοικος θα καταφέρει να εξασφαλίσει τον πολύτιμο τίτλο με όλα τα πλεονεκτήματά του;

