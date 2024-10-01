Μανώλης Μητσιάς: Σπάνια εμφάνιση του γιου του Μιλτιάδη με τη σύζυγό του Μαρία

Η αλήθεια είναι πως η οικογένειά του Μανώλη Μητσιά, σπάνια δεν δίνει το παρών στις εμφανίσεις του ειδικά στην Αθήνα.

Έτσι προχθές το βράδυ στο Θεάτρο Παλλάς που ο μεγάλος τραγουδιστής εμφανίστηκε σε μια μοναδική παράσταση με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη τόσο η σύζυγός του, Λίτσα Μητσιά, όσο και ο μοναχογιός του Μιλτιάδης Μητσιάς με τη σύζυγό του Μαρία Ελουίζα Σταβάρα, βρέθηκαν στο θέατρο για να τον απολαύσουν.

Ο γιος του πασίγνωστου τραγουδιστή αν και ασχολήθηκε με τη μουσική στην εφηβεία του επέλεξε μια διαφορετική καριέρα, Στην αρχή, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ήθελε να ασχοληθεί με την Πλαστική Χειρουργική και μάλιστα πήγαινε και παρακολουθούσε χειρουργεία του Ανδρέα Φουστάνου, τελικά όμως άλλαξε κατεύθυνση και έγινε οδοντίατρος σπουδάζοντας στην Ελλάδα αρχικά και στη συνέχεια στην Αμερική αποκτώντας ειδικότητα στη εμφυτευματολογία.

Με την εντυπωσιακή σύζυγό του που είναι επίσης πετυχημένη οδοντίατρος παντρεύτηκαν το 2010 σε μια φαντασμαγορική τελετή και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Παρόν στον γάμο τους και ο Αντώνης Σαμαράς που είναι και νονός του Μιλτιάδη και έχει πολύ στενή σχέση με την οικογένεια.

Ο ίδιος ο Μιλτιάδης Μητσιάς στο παρελθόν έχει πει για τον νονό του και τη φιλία με την οικογένεια σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στον Βαγγέλη Περρή για την Athens Voice:

«Ο Αντώνης Σαμαράς είναι νονός μου και είναι θεούλης! Ο νονός που θα ήθελε να έχει το κάθε παιδί. Δεν με βάφτισε και μετά χάθηκε, αντιθέτως όποτε τον χρειαζόμουν ήταν εκεί, για εμένα και για ολόκληρη την οικογένεια. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ δοτικός».

-Πώς προέκυψε η φιλία με τον Σαμαρά;

Ήταν και είναι φανατικός φιλόμουσος, γενικότερα βρίσκεται πολύ κοντά στον πολιτισμό. Όταν γύρισε από το Χάρβαρντ πήγε να βρει τον πατέρα μου γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα τραγούδια του. Τότε δεν ήταν πολιτικός, ήταν ένας νεαρός που έκανε όνειρα. Σε αυτή την εποχή βρίσκονται οι ρίζες της φιλίας με την οικογένειά μας, η οποία πλέον έχει δοκιμαστεί στον χρόνο και φαίνεται πόσο ισχυρή ήταν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.