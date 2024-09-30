Έλενα Χριστοπούλου: Το δύσκολο βράδυ με τη φωτιά στα Ροζενά που ζουν οι γονείς της

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, δηλαδή οι πιο ταιριαστοί, Αταίριαστοι υποδέχτηκαν σήμερα στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΙ, την Έλενα Χριστοπούλου.

Η αγαπημένη κριτής του My Style Rocks, γνωστή για το μοναδικό στυλ που έχει η ίδια αν και όπως αποκάλυψε πέρασε μια δύσκολη νύχτα καθώς οι γονείς της κατοικούν στα Ροζενά, το χωριό της ευρύτερης περιοχής του Ξυλοκάστρου που απειλήθηκε από τη μεγάλη φωτιά που καίει από χθες στην Κορινθία. δεν ανέβαλε την παρουσία της στην εκπομπή κα είχε να πει πολλά.

Όταν ο Χρήστος Κούτρας της είπε οτι οι πληροφορίες του λένε πως είναι η πιο σκληρή κριτής του παιχνιδιού της μόδας απάντησε:

«Όχι καλέ, είμαι γλυκιά. Απλά είμαι λίγο αυστηρή. Δεν είμαι εγώ η σκληρή. Ο Κουδουνάρης είναι ο πιο σκληρός από όλους. Το ξέρετε πια τόσα χρόνια. Δεν είμαι πολύ εύκολη, ας το πούμε έτσι. Ποτέ, είναι αλήθεια, έτσι κι αλλιώς. Όταν βρω κάτι που δεν μ’ αρέσει θα βρω έναν τρόπο, όχι με αγένεια, να το πω για να πάμε παρακάτω»

-Βλέπεις πολλά που δεν σ’ αρέσουν;

«Ναι είναι πολλά που δεν μ’ αρέσουν. Όχι, άσχημα, αλλά πράγματα που παίρνουν καλυτέρευση. Και όταν νιώθω κάτι τέτοιο προσπαθώ να βοηθήσω κι εγώ. Μπορεί ο τρόπος μου πάντα να μην είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Αλλά ότι λέω το λέω με καλοσύνη. Πρέπει όμως να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους κάποιες φορές»

-Δεν χαρίζεσαι;

«Με τίποτα δεν χαρίζομαι»

-Ο μεγαλύτερος βαθμός που έχεις βάλει φέτος ποιος είναι;

«Έχω βάλει και 4 φαντάσου. Δύο φορές. Είναι καλό όμως γιατί τώρα αρχίσαμε. Κάτσε, έχουμε πορεία ακόμα».

«Η αισθητική είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα τελειώσει η εκπομπή κι εγώ θα κάτσω 12 χρόνια να μιλάω για την αισθητική. Δεν είναι κάτι εύκολο. Υπάρχει αλλά δεν είναι κάτι εύκολο. Το στυλ είναι άλλο, η μόδα είναι άλλη, η αισθητική είναι άλλη. Για μένα αισθητική είναι και η συμπεριφορά πάνω από όλα, όχι μόνο το πώς ντύνεσαι», είπε σε άλλο σημείο ενώ μίλησε και για τα σχόλια που δέχτηκε η Ελεονώρα Μελέτη για τις στιλιστικές της επιλογές στην Ευρωβουλή:

«Αυτό που δεν πιστεύω εγώ ότι μπορεί να συμβαίνει και με κάνει έξαλλη, είναι για ποιόν λόγο να ασχολούμαστε με το τι φοράει μια Ευρωβουλευτής, μια Υπουργός, μια τραγουδίστρια και να μην καταλαβαίνουμε τι λέει. Δηλαδή, τι είπε η Μελέτη όταν πήγε να μιλήσει; Δεν ξέρουμε τι είπε, ξέρουμε πώς ντύθηκε, αν φορούσε γυαλιά, πώς είχε τα μαλλιά της κι αν είναι έτσι εκτός στη ζωή της. Αυτό είναι λογικό; Είναι νορμάλ; Φυσικά και παίζει ρόλο η συνολική εικόνα αλλά δεν πήγε με μαγιό. Χάσαμε το τι είπε γιατί ασχολούμαστε με το τι φόρεσε»

-Κατ' αυτήν την λογική αν φορούσε μαγιό δεν θα μας πείραζε…

«Όχι, τώρα το πας στα άκρα κι εγώ δεν είμαι των άκρων. Δηλαδή η Μποφίλιου όταν βγαίνει τα τραγουδήσει και φοράει ένα φόρεμα, μας ενδιαφέρει πόσο κοστίζει; Για ποιόν λόγο να το ζούμε αυτό το πράγμα οι γυναίκες δεν το καταλαβαίνω. Ασχολούμαστε με το τι φοράνε οι άντρες; Σε ένα πολιτικό πρόσωπο ειδικά κοιτάω τι λέει»

