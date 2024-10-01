Κατερίνα Καινούργιου: «Το να κράζεις μια γυναίκα για την εμφάνισή της είναι χυδαίο»

Μια εκτενή αναφορά στα σχόλια που δέχτηκε η Αναστασία Γιάμαλη, όχι για το περιεχόμενο της εκπομπής της αλλά για την εμφάνισή της, έκανε η Κατερίνα Καινούργιου ενοχλημένη. Λίγο πριν παίξουν το βίντεο με τα διάφορα, light, από αυτά που υπήρχαν σχόλια είπε:

«Υπήρχαν πολλά σχόλια όσον αφορά την εμφάνισή και το πρόσωπό της. Δεν βαρεθήκατε; Εν έτη 2024. Κάποιες έχουμε κάνει τα πάντα και το λέμε, κάποιες δεν θέλουν να το πούνε και κάποιες δεν έχουν κάνει και τίποτα. Το να κράζεις μια γυναίκα για την εμφάνισή της είναι χυδαίο»

Διαβάστε περισσότερα από το Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.