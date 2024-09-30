Γιώργος Νταλάρας: Επιθετικός και πάλι με τους ρεπόρτερ. Εκνευρίστηκε ο Λιάγκας με την αντίδρασή του

Δεν έχει περάσει και πάρα πολύς καιρός από το ξέσπασμα του Γιώργου Νταλάρα εναντίον των ρεπόρτερ που τον περίμεναν έξω από ραδιοφωνικό στούντιο για να πάρουν δηλώσεις του.

Ένα ξέσπασμα που σχολιάστηκε όχι και τόσο κολακευτικά για τον γνωστό τραγουδιστή.

Και χθες το βράδυ στο Ηρώδειο με αφορμή τη συναυλία για την Ίμβρο, οι ρεπόρτερ των εκπομπών των περίμεναν για να έχουν έστω και μια δήλωσή του για τη Μαρινέλλα με την οποία συνδέεται με χρόνια φιλιά και οι δυο τους έχουν συνεργαστεί αμέτρητες φορές.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.