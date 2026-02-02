Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Παρά τις διεθνείς διακρίσεις του -μεταξύ αυτών και η ανάδειξή του ως «Καλύτερος Οικογενειακός Γιατρός» στον κόσμο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό WONCA- επέλεξε να επιστρέψει στη γενέτειρά του, την Αρεόπολη, υπηρετώντας την ιατρική ως λειτούργημα

Για τον ίδιο, το μεγαλύτερο βραβείο δεν είναι οι τιμές, αλλά το χαμόγελο και η ανακούφιση των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά, σε έναν τόπο όπου η ανάγκη δεν χτυπά στο τηλέφωνο, αλλά ακούγεται στο βήμα του ηλικιωμένου στον δρόμο. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μας γνωρίζει αυτό τον σπουδαίο άνθρωπο

Ο Ανάργυρος Μαργιόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μικρή κοινωνία της Μάνης, προσφέροντας καθημερινά φροντίδα με ανθρωπιά και αυταπάρνηση. Σε ημέρες έντονης κακοκαιρίας, με διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, αναζητώντας ηλικιωμένους σε απομακρυσμένα χωριά, προσφέροντας κατ’ οίκον φροντίδα και μεταφέροντας ασθενείς στο Κέντρο Υγείας.

