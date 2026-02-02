Μονεμβασιά: Ναι ή όχι στη δημιουργία τελεφερίκ;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο επιβλητικός βράχος με την μακραίωνη ιστορία στέκει αγέρωχος απέναντι από την λακωνική ακτή, και ενώνεται με την στεριά μέσω ενός φυσικά σχηματιζόμενου λαιμού συνολικού μήκους 400 μέτρων

Του Νικόλα Μπάρδη

Η μεσαιωνική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς είναι αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μέρη της πατρίδας μας. Ο επιβλητικός βράχος με την μακραίωνη ιστορία στέκει αγέρωχος απέναντι από την λακωνική ακτή, και ενώνεται με την στεριά μέσω ενός φυσικά σχηματιζόμενου λαιμού συνολικού μήκους 400 μέτρων. Το 1890 ένα μικρό κομμάτι από το φυσικό αυτό τόμπολο κόπηκε, για να χτιστεί μια τεχνητή γέφυρα, που θα επιτρέπει τη διέλευση των πλοίων. Εντός των τειχών συναντούμε σήμερα πλήθος βυζαντινών μνημείων, διατηρητέα κτίρια, μουσεία και εντυπωσιακές οχυρώσεις, που διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Μονεμβασιά χωρίζεται στην Επάνω και την Κάτω πόλη, όμως για να φτάσει κανείς στο πάνω φρούριο, και να δει τα μνημεία που βρίσκονται εκεί, πρέπει να ανέβει πολλά σκαλιά, σε μία απότομη και ιδιαίτερα ανηφορική διαδρομή. Κάθε χρόνο το μέρος πλημμυρίζει με επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, ενώ καθημερινά καταφτάνουν στον οικισμό κρουαζιερόπλοια και λεωφορεία με πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Όπως είναι κατανοητό, οι περισσότεροι από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ, δεν μπορούν να ανέβουν στην Επάνω πόλη και περιορίζονται μόνο στο κάτω μέρος της καστροπολιτείας. Στα πλαίσια συμπερίληψης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, οι τοπικοί φορείς προχώρησαν στη δημιουργία ενός τελεφερίκ, για να μπορούν και οι λιγότερο προνομιούχοι να έχουν πρόσβαση στους πολιτιστικούς θησαυρούς του βράχου.

Ενώ, λοιπόν, η δημιουργία του τελεφερίκ θα είναι εκτός των τειχών και απόλυτα εναρμονισμένη στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς να αλλοιώνει στο παραμικρό την όψη του τοπίου, αρκετοί ντόπιοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους ότι όχι μόνο θα αλλοιωθεί το παραδοσιακό χρώμα του οικισμού, αλλά ότι αυτή η κατασκευή αποτελεί την αρχή για πολλές ακόμη νεωτεριστικές επεμβάσεις στον βράχο της Μονεμβασιάς, που θα καταστρέψουν τη μοναδικότητα που αυτή φέρει. Επί της ουσίας, για τη λειτουργία του τελεφερίκ θα δημιουργηθεί ένα υπόσκαφο κτίριο στο κάτω μέρος του βράχου, και ένας πυλώνας με ένα κτίριο υποδοχής στην κορυφή, όπου θα κατεβαίνουν οι επισκέπτες. Και τα δύο κτίρια θα είναι πετρόχτιστα, χωρίς να ξεφεύγουν από το αρχιτεκτονικό ύφος της περιοχής. Όσοι αντιτίθενται στη δημιουργία του λένε ότι θα είναι μία παραφωνία, που θα χαλάει την ήπια πολιτιστική εικόνα του οικισμού.

Παρά τις αντιδράσεις και τον διχασμό που έχει επιφέρει η δημιουργία αυτού του έργου στον βράχο της Μονεμβασιάς, οι εργασίες φαίνεται πως προχωρούν κανονικά, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να γίνει περισσότερο προσβάσιμη και η Επάνω πόλη. Μένει να δούμε στην πράξη πως θα λειτουργήσει, κι αν θα αναβαθμίσει τελικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Το «Γιβραλτάρ της Ανατολής», όπως την αποκαλούν συχνά, προσδοκά μελλοντικά να συμπεριληφθεί στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και οποιαδήποτε παρέμβαση στον ιστορικό χώρο και τον αρχιτεκτονικό ορίζοντα μπορεί να αποβεί καθοριστική για την τροπή της υπόθεσης.



Πηγή: skai.gr

