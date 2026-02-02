Επίσκεψη στο Μουσείο του Γιάννη Ρίτσου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Δήμος προχώρησε στην εξαγορά της οικίας του Γιάννη Ρίτσου, διαθέτοντας το ποσό των 750.000 ευρώ από ίδιους πόρους

Του Νικόλα Μπάρδη

Η δημιουργία του Μουσείου Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβασιά αποτελεί την εκπλήρωση ενός χρέους τιμής απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές του 20ού αιώνα. Το μουσείο στεγάζεται στο πατρικό σπίτι του ποιητή, στον ιστορικό βράχο της μεσαιωνικής καστροπολιτείας, εκεί όπου γεννήθηκε, έζησε και εμπνεύστηκε ο Γιάννης Ρίτσος. Η ιδέα για τη λειτουργία του μουσείου ανήκει στον Δήμο Μονεμβασιάς και την κόρη του ποιητή, Έρη Ρίτσου, ώστε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη και το έργο του.

Έτσι, ο Δήμος προχώρησε στην εξαγορά της οικίας του Γιάννη Ρίτσου, διαθέτοντας το ποσό των 750.000 ευρώ από ίδιους πόρους, ώστε να διασφαλίσει ότι ο χώρος αυτός θα αποδοθεί στο κοινό ως σημείο αναφοράς της ζωής και του πνευματικού του αποτυπώματος. Η στήριξη του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος ήταν άμεση και από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, που χρηματοδότησε το έργο με 240.000 ευρώ.

Με βαθιά συναισθηματική συμβολή, η Έρη Ρίτσου παραχώρησε δωρεάν τα έπιπλα και πολλά προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, τα οποία πλέον κοσμούν τους χώρους του μουσείου και προσδίδουν αυθεντικότητα και ιδιαίτερο χρώμα. Η κατασκευή του μουσείου ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2024, και έκτοτε ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει με θέρμη. Το Μουσείο Γιάννη Ρίτσου δεν είναι απλώς ένας εκθεσιακός χώρος· είναι ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο, που καλεί κάθε επισκέπτη να γνωρίσει από κοντά τη ζωή, το έργο και την ψυχή ενός ποιητή, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία.

Η κεντρική ιδέα του μουσείου αντλεί έμπνευση από την ίδια την οικία του ποιητή και ευρύτερα από τον ιστορικό τόπο της Μονεμβασιάς. Ο ποιητής αποκαλούσε την Μονεμβασιά «πέτρινο καράβι, με το οποίο ταξιδεύει σ’ όλον τον κόσμο», ενώ έκανε συχνά αναφορές σ’ αυτή. Η ανθρώπινη διάσταση του σπιτιού και οι μνήμες της οικογένειας Ρίτσου αποτελούν τον πυρήνα της έκθεσης, όπου η ποίηση, ως άυλη τέχνη, ζωντανεύει μέσα από υλικά και άυλα εκθεσιακά μέσα. Στόχος φυσικά είναι να ενεργοποιηθεί η φαντασία, να ανασυρθούν αναμνήσεις και να δημιουργηθούν συναισθήματα, χωρίς να παραλείπεται η παροχή ουσιαστικών πληροφοριών.

Το παραδοσιακό κτίριο που στεγάζει σήμερα το μουσείο είναι πλήρως αναστηλωμένο και διατηρεί όλα τα αυθεντικά στοιχεία της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του οικισμού. Οι εκθεσιακές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του προσαρμόζονται σε κάθε αίθουσα, άλλοτε τονίζοντας τον χαρακτήρα του σπιτιού και άλλοτε τα εκθεσιακά μέσα, αναδεικνύοντας έτσι τη διττή υπόσταση του χώρου, ως οικία και μουσείο, αλλά και τις διαφορετικές όψεις της ζωής και του έργου του Γιάννη Ρίτσου. Τα εκθέματα είναι δομημένα σε 11 θεματικές ενότητες, που ακολουθούν την πορεία του ποιητή από τη γέννησή του το 1909 έως και λίγο πριν το θάνατό του, το 1990.

Τα παιδικά χρόνια, η ασθένεια, οι εξορίες, ο πόλεμος, ο Μάης του ‘36, η σονάτα, τα εικαστικά και εν τέλει η αναγνώριση είναι μερικοί από τους βασικούς σταθμούς της ζωής του αείμνηστου ποιητή, που ξεδιπλώνονται με τρόπο αριστοτεχνικό μπροστά στα μάτια του επισκέπτη. Αν βρεθείτε στην Μονεμβασιά, αξίζει να επισκεφτείτε αυτό το όμορφο μουσείο, και να ταξιδέψετε μέσα από τους στίχους και τη μοναδική γραφή του Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου του 1990, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο – παρακαταθήκη για όλους εμάς, και 50 ανέκδοτες συλλογές ποιημάτων.



