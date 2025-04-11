«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Απευθείας μετάδοση από την Τρίπολη - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Το οδοιπορικό του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στην Πελοπόννησο ολοκληρώνεται στην Τρίπολη. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής σήμερα, Παρασκευή 11 Απριλίου στις 14.45 βγαίνουν ζωντανά από την πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας. Χτισμένη στο κέντρο οροπεδίου και περιστοιχισμένη από ορεινούς όγκους, αποτελεί οικονομικό και εμπορικό κέντρο της κεντρικής Πελοποννήσου ενώ οι κοντινές περιοχές προσφέρονται για μοναδικές εξορμήσεις και δραστηριότητες στη φύση.

Δείτε το trailer:

Μαγικές είναι οι πεζοπορικές διαδρομές στην καρδιά του Μαινάλου, του βουνού του Πάνα, με τους πολυάριθμους και διαφορετικούς οικοτόπους. Από την αρχαία εποχή, οι Αρκάδες ποιμένες συμβίωναν με τη φύση αρμονικά, κάτι που επιδιώκουν και σήμερα τα μέλη του Συλλόγου Ορειβατών Οικολόγων, τα οποία φροντίζουν την περιοχή σαν το σπίτι τους.

Μεγάλο και δυσανάλογο βάρος σηκώνει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης στην περίθαλψη αδέσποτων ζώων, μας λένε τα μέλη του ενώ οι υπεύθυνοι του δημοτικού καταφυγίου υποστηρίζουν πως καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευζωία των ζώων.

«Οφείλεις να αφουγκράζεσαι το αμπέλι, για να έχεις αποτέλεσμα στην παραγωγή καλού κρασιού». Τα λόγια ανήκουν σε μια νέα γυναίκα που δούλεψε στο εξωτερικό στον τομέα της οινοποιίας, πριν εγκατασταθεί και αναλάβει στη Μαντίνεια το οικογενειακό οινοποιείο που δίνει γευστικό μοσχοφίλερο.

Δύο άνθρωποι, ένα καφενεδάκι και πολλά γραφικά σπίτια που δεν είναι πια σπιτικά. Η Λάστα της Αρκαδίας έχει ερημώσει, αλλά οι άνθρωποί της την αγαπούν ακόμη, παρόλο που έχουν φύγει για εργασία σε μεγάλες πόλεις. Λαστιώτες και επισκέπτες επιστρέφουν για να προσκυνήσουν τον Άι-Γιώργη τους.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τη Μεγάλη Εβδομάδα ταξιδεύει σε Κέρκυρα και Παξούς.



#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/opouyparxeiel lada

www.instagram.com/opouyparxeie llada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@opouyparxeiell ada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.