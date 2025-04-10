Πολλά μπορεί να πει κανείς για το BIG BROTHER, όχι όμως ότι περνά απαρατήρητο. Το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο είναι στον ΣΚΑΪ, είναι απρόβλεπτο και ξεκινάει την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00.

Από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες, πάντα αφορούσε, πάντα απασχολούσε και πάντα συγκέντρωνε πολλά και αντιφατικά σχόλια: από τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας έως τον επιδραστικό influencer του σήμερα, από τον οδοντίατρο της περιοχής ως τις κυρίες που πίνουν τον καφέ τους κάνοντας κοινωνική κριτική, όλοι έχουν κάτι να πουν... Το κλασικό ριάλιτι εγείρει το ενδιαφέρον, εξάπτει τη φαντασία και καθηλώνει το κοινό μπροστά από τις οθόνες.

Γι’ αυτό και η καινούργια πρωτότυπη καμπάνια του ΒIG BROTHER στον ΣΚΑΪ κλείνει το μάτι σε όλους τους τηλεθεατές. Μια σειρά από απολαυστικά σποτάκια-μικρές ιστορίες είναι στον αέρα, για να υποδεχτούν τον Μεγάλο Αδερφό. Το πρόγραμμα που όλοι θα παρακολουθήσουν έστω και για μία φορά στη ζωή τους, έστω για λίγο, έστω και στα κρυφά... Ακόμη κι αν δεν το παραδέχονται… Ο Μεγάλος Αδελφός όμως ξέρει την αλήθεια και κανείς δεν ξεφεύγει από το άγρυπνο βλέμμα του… Πάρτε μία γεύση από τα troll video που είναι ήδη on air. Και έπεται συνέχεια…

