Drake: Κατέρριψε ρεκόρ των Beatles στο Billboard 200

Ο Drake ξεπέρασε για άλλη μια φορά τους Beatles σε ένα ακόμη θρυλικό κατόρθωμα, εδραιώνοντας τη θέση του στη μουσική βιομηχανία.

Ο Καναδός ράπερ έγινε ο καλλιτέχνης με τη μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στο Billboard 200, έχει πλέον περάσει τις 3.348 εβδομάδες στο chart συνολικά.

Με το νέο ρεκόρ επιτυχίας, ο Drake ξεπερνά το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα. Μεταξύ των μεγαλύτερων θριάμβων του, το άλμπουμ του «Take Care» ήταν για 578 εβδομάδες στο Billboard 200. Το Nothing Was the Same έρχεται δεύτερο με 505 εβδομάδες και ακολουθούν το Views με 411 εβδομάδες, το More Life με 350 εβδομάδες και το Scorpion με 300 εβδομάδες παραμονής στο chart.

Οι Beatles είχαν το ρεκόρ με 3.311 εβδομάδες, το οποίο κατέρριψε η Τέιλορ Σουίφτ με 3.313 εβδομάδες. Ο Eminem περιλαμβάνεται επίσης στην πρώτη δεκάδα, με 2.423 εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.