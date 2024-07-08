Μακρυπούλια, Σαμαρά, Μουτσινάς,Κωνσταντινίδου,Δέδες: Βρήκαμε που μένει η παρέα στην Κένυα

Στην ανατολική πλευρά της Κένυας, πάνω στη θάλασσα βρίσκονται εδώ και δύο μέρες οι celebrity ταξιδιώτες που μας έχουν ξετρελάνει τόσες ημέρες με τα βίντεο από τις περιπέτειές τους στην αφρικανική ήπειρο.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ευγενία Σαμαρά, ο Νίκος Μουτσινάς, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Κωνσταντίνος Δέδες μετά τις τόσες βόλτες περνούν και λίγες ημέρες πιο ξεκούραστες σε ένα όμορφο Resort & Spa πάνω στην ακτογραμμή περιτριγυρισμένο από τροπικό δάσος. Για την ακρίβεια δύο βήματα από το Πάρκο Άγριας Ζωής Bora Bora.

Πριν φτάσουν εκεί πέταξαν .οπως σας δείξαμε με αερόστατο, έκαναν βαρκάδα σε λίμνη, πέρασαν μια βόλτα από τους Masai ζώντας μια αξέχαστη πραγματικά εμπειρία. Και είδαν όλη την άγρια ζωή της περιοχής από κοντά κάνοντας safari με τζιπ. Ε, χρειαζόντουσαν να ανακτήσουν δυνάμεις.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.