Γιάννης Στάνκογλου: Αντί να λιάζεται σε κάποια παραλία, χαϊδεύει τίγρεις στην Ταϋλάνδη!

Ο αγαπημένος ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου συνήθως δουλεύει ασταμάτητα χειμώνα και καλοκαίρι τόσο στο θέατρο, όσο και κάνοντας γυρίσματα για διάφορες τηλεοπτικές σειρές και σπάνια δίνει στον εαυτό του την ευκαιρία να χαλαρώσει με ένα μακρινό ταξίδι.

Αυτό το καλοκαίρι όμως το έκανε. Και βρίσκεται, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην Ταϋλάνδη ζώντας μια μοναδική εμπειρία ζωής. Να βρεθεί δίπλα δίπλα με μια τίγρη! Επισκέφθηκε στο Tiger Kingdom Και όχι μόνο φωτογρα΄φηθηκε σχεδόν ξαπλωμένος σε μια τεράστια τίγρη αλλά λίγο αργότερα ανέβασε κι ένα βίντεο με τον ίδιο να τη χαϊδέυει με μουσική υπόκρουση το πασίγνωστο τραγούδι "Τίγρη" του Ψαραντώνη.

Φυσικά τα σχόλια έπεσαν βροχή, τα πιο πολλά σχόλια θαυμασμού ακόμα και από συναδέλφους του όπως η Σμαράγδα Καρύδη που του έγραψε: Χαίρομαι που έζησες για να το ποστάρεις ❤️

Να περνάς τέλεια. Εγώ δε θα το τολμούσα.

Δέχτηκε όμως και πολλά που του τόνιζαν πως τα ζώα σε αυτά τα πάρκα είναι συνήθως ναρκωμένα και είναι ενάντια στη φύση τους να κάθονται έτσι ατάραχα.

