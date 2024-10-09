Μακρόν: Θα παλέψει για επιστροφη της Έμιλι στο Παρίσι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι θα αγωνιστεί για να διασφαλίσει ότι η Έμιλι, η ηρωίδα της σειράς «Η Έμιλι στο Παρίσι» της πλατφόρμας Netflix, θα επιστρέψει στη γαλλική πρωτεύουσα από τη Ρώμη.

«Θα αγωνιστούμε σκληρά. Και θα τους ζητήσουμε να παραμείνει στο Παρίσι. Η "Έμιλι στο Παρίσι" στη Ρώμη δεν βγάζει νόημα» είπε ο Μακρόν σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό Variety.

Στην τέταρτη σεζόν της σειράς η νεαρή Αμερικανίδα Έμιλι, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Λίλι Κόλινς, μετακόμισε από το Παρίσι στη Ρώμη για λόγους δουλειάς.

Η επιτυχία της σειράς είναι τέτοια που ακόμη και η σύζυγος του Μακρόν, η Μπριζίτ, έκανε μια cameo εμφάνιση στην προηγούμενη σεζόν.

«Ήμουν πολύ υπερήφανος και εκείνη πολύ χαρούμενη που το έκανε. Διαρκεί μόνο μερικά λεπτά αλλά νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή στιγμή για εκείνη», είπε ο Γάλλος πρόεδρος για την εμφάνιση της συζύγου του.

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλή για την εικόνα της Γαλλίας», πρόσθεσε ο Μακρόν αναφερόμενος στον αντίκτυπο της σειράς στο εξωτερικό.

Η σειρά έχει κερδίσει φανατικούς θαυμαστές, για τον εξιδανικευμένο και ρομαντικό τρόπο που απεικονίζει την καθημερινότητα στο Παρίσι. Άλλοι πάντως την επικρίνουν επειδή αυτή η απεικόνιση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποφεύγει να δείξει τις φτωχότερες συνοικίες της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

