Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Ερωτευμένοι στη Μύκονο

Στη Μύκονο βρέθηκαν ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα, οι οποίοι παντρεύτηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο στην Πλάκα ύστερα από επτά χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε βραδινή έξοδό του στο νησί των Ανέμων.

Ο πρώην ευρωβουλευτής και η ηθοποιός κάθισαν σε γνωστό μαγαζί στο Παλιό Λιμάνι με την τελευταία, όπως φαίνεται στο βίντεο- να έχει γύρει το κεφάλι της στον ώμο του αγαπημένου της ενώ στην συνέχεια έκαναν βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Χώρας.

Η Μύκονος αποτελεί σημείο αναφοράς για το ζευγάρι καθώς εκεί έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, και συγκεκριμένα στον γάμο της Δούκισσας Νομικού και του Δημήτρη Θεοδωρίδη, τον Ιούνιο του 2017.

Σε συνέντευξή της η Δήμητρα Ματσούκα, έχει εξομολογηθεί για τον σύζυγό της: «Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και θαυμάζω βαθιά. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα που μιλάμε, εξακολουθεί να μου αρέσει και να με γοητεύει σταθερά. Κι αυτό είναι σημαντικό σε μία σχέση. Aγαπάω τον Πέτρο όπως, νομίζω, δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ κάποιον».

