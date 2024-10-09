Ένα επεισόδιο γεμάτο κέφι, αγωνία και συγκίνηση παρακολουθήσαμε σήμερα στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ, «STILL STANDING», με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο Γιάννης Ζαχαρίου, ο τέταρτος κατά σειρά παίκτης που βρέθηκε στο κέντρο του stage, αντιμετώπισε στα ίσα τη μία και μοναδική αντίπαλο του. Στάθηκε όμως, άτυχος στην επιλογή του... παπουτσιού καθώς έκρυβε την χρεοκοπία.

Στη συνέχεια, ο πυροσβέστης αποφασίζει να παίξει στον τελικό όλα για όλα και να απαντήσει μέσα σε δύο λεπτά δέκα ερωτήσεις. Και καταφέρνει στα τελευταία δευτερόλεπτα – κυριολεκτικά – να γίνει ο πρώτος μεγάλος νικητής των 30.000 ευρώ του «STILL STANDING».

Άλλωστε, όπως λέει ο Χρήστος Φερεντίνος: «Σε αυτό το παιχνίδι δεν επιτρέπεται να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να μείνεις όρθιος». Τουλάχιστον μέχρι τον τελικό γύρο που μπορείς να διεκδικήσεις έως 30.000 ευρώ τη μέρα!

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο Γιάννης είναι ο πρώτος μεγάλος νικητής των 30.000 ευρώ:

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα | Η σύζυγος του Γιάννη συγκινείται από την εμπειρία που έζησαν:

«STILL STANDING»

Δευτέρα-Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://stillstanding.skaitv.gr/

