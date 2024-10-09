Τον γύρο του διαδικτύου έκανε την Κυριακή μια είδηση από την εφημερίδα Real News που ήθελε την αρχισυντάκτρια της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα», Φλωρεντία Φραγκουδάκη να αποχωρεί κοινή συναινέσει λόγω χαμηλών πτήσεων στην τηλεθέαση.

Η παρουσιάστρια θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και αναφερόμενη στο θέμα είπε:

«Θέλω να πω κάτι ήρεμα και θα το πω με πολλή αγάπη και σεβασμό μιας και μιλούσαμε πριν για δημοσιογραφία. Είμαι σε μία πολύ καλή φάση της προσωπικής κι επαγγελματικής ζωής μου κι όλο το Σαβ/κο διάβαζα κάτι που με ενόχλησε πολύ, παρόλο που δεν μας πήρε ένας να μας ρωτήσει ότι αποχώρησε η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, η Φλωρεντία λόγω χαμηλών νούμερων τηλεθέασης. Δεν υφίσταται. Δεν ξέρω αν βλέπετε καθημερινά τα νούμερα. Εγώ τα βλέπω κι ο σταθμός κι είμαστε ευχαριστημένοι.

Την Παρασκευή ήμασταν και πρώτοι. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα. Και πέρυσι ήμασταν πρώτοι μέχρι τον Δεκέμβρη και μετά χάσαμε την πρωτιά από τον Λιάγκα. Αυτά συμβαίνουν. Παρόλα αυτά έχουμε μία σταθερότητα κι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει αποχωρήσει κανείς.

Αν θέλετε να γράψετε κάτι από το κεφάλι σας ότι αποχωρούν συνεργάτες, πάρτε ένα τηλέφωνο κι εγώ θα σας πω αν ισχύει ή όχι. Δεν ισχύει κι είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε συμπεράσματα. Και για να χαίρεσαι και για να στενοχωριέσαι είναι πολύ νωρίς. Είμαστε ακόμα τρεις εβδομάδες»

Ενώ ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε πως τον πήρε τηλέφωνο μέχρι και η σύζυγός του Νάταλι Κάκαβα να τον ρωτήσει τι συμβαίνει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.