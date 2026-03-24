Madonna-Julia Garner: Ταξίδι στο παρελθόν με άρωμα «Like a Virgin»

Η Madonna και η Τζούλια Γκάρνερ μετέφεραν τη χολιγουντιανή τους λάμψη στα κανάλια της Βενετίας. Η «βασίλισσα της ποπ» και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Weapons», εθεάθησαν σε μια βόλτα με γόνδολα να τραγουδούν το ρεφρέν της εμβληματικής επιτυχίας του 1984, «Like a Virgin».

Η σκηνή αποτελεί άμεση αναφορά στο θρυλικό βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο είχε γυρίσει η Madonna πριν από τέσσερις δεκαετίες στην ίδια πόλη.

«Like A Virgin... ξανά και ξανά», έγραψε η σούπερ σταρ της ποπ στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης στο Instagram.

Στο βίντεο, οι δύο καλλιτέχνιδες, που βρίσκονται στην Ιταλία για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Studio» του Σεθ Ρόγκεν ((Seth Rogen) δείχνουν να απολαμβάνουν τη διαδρομή κρατώντας εντυπωσιακά καπέλα, ενώ ένας γονδολιέρης τις οδηγεί στα γραφικά κανάλια.

Σύμφωνα με το People, η Γκάρνερ παραμένει η επικρατέστερη για το βιογραφικό πρότζεκτ της Madonna, από το 2022. Από την άλλη η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είχε προϊδεάσει τους θαυμαστές της για την επιστροφή της στην υποκριτική όταν στις 17 Μαρτίου μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο Ιnstagram που την έδειχνε να είναι σε μία γόνδολα και να διαβάζει ένα σενάριο έχοντας τη λεζάντα «The Italian Job». Λίγο αργότερα, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στo πλατό του «The Studio» να γυρίζει σκηνές με την Γκάρνερ σύμφωνα με το DeuxMoi.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.