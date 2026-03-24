Ο πρωταγωνιστής του «Magic Mike» Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά ένα ρομαντικό μυθιστόρημα, το οποίο συνυπογράφει με τη διάσημη συγγραφέα του «Bad Feminist», Ροξάν Γκέι (Roxane Gay).

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η συνεργασία τους προέκυψε «με τον πιο απίθανο τρόπο».

«Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν γνώριζε ότι υπάρχει μια συγγραφέας που είναι ερωτευμένη μαζί του και έχει γράψει το "Bad Feminist"», εξήγησε πρόσφατα καλεσμένη στην Dua Lipa και στο podcast Service95.

«Εκείνος απάντησε πως δεν την ήξερε αλλά υποσχέθηκε να το ψάξει», συμπλήρωσε.

Και όντως το έκανε. Όταν αργότερα του πρότειναν ένα νέο εκδοτικό πρότζεκτ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ τους απάντησε: «Θα το ήθελα πολύ, αρκεί να το γράψω μαζί με τη Ροξάν Γκέι».

Κάπως έτσι γεννήθηκε η δημιουργική τους σχέση, με τα σχέδια για το μυθιστόρημα να παίρνουν γρήγορα μορφή.

Καλεσμένη στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert), τον περασμένο χρόνο η διεθνούς φήμης συγγραφέας αποκάλυψε ότι το βιβλίο «πατάει γερά στην αληθινή ζωή».

«Ξέρετε, αυτές τις μικρές συμφωνίες που κάνουν πολλοί: "Αν φτάσουμε και οι δύο στα 40 και είμαστε ακόμα ελεύθεροι, ας παντρευτούμε". Έτσι, και οι ήρωες του βιβλίου όντως παντρεύονται και καταλήγουν να ερωτευτούν μετά τον γάμο», είπε η Ροξάν Γκέι και συμπλήρωσε με χιούμορ: «Ένα προξενιό με τη θέλησή τους».

Σύμφωνα με το E! News, ο διάσημος ηθοποιός έχει ήδη υπογράψει την επιτυχημένη σειρά παιδικών βιβλίων «Sparkella», την οποία εμπνεύστηκε από τη 12χρονη κόρη του Έβερλι που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Τζίνα Ντιούαν (Jenna Dewan).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.