Λονδίνο: Χριστουγεννιάτικες εικόνες από την πόλη

Το στολισμένο Λονδίνο φοράει τα γιορτινά του και μας χαρίζει εικόνες γεμάτες φως, λάμψη και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Από τα εμβληματικά πολυκαταστήματα Harrods και Selfridges, με τις εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες βιτρίνες, μέχρι τους φωταγωγημένους δρόμους της Oxford Street, της Regent Street και της Bond Street, η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό γιορτινό σκηνικό.

Στο βίντεο της Χρύσας Μπάτου για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, αποτυπώνεται η μοναδική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων στο Λονδίνο, εκεί όπου η παράδοση, το εμπόριο και η αστική λάμψη συναντιούνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.