Λιάγκας- Καινούργιου και Τσολάκη αποχαιρετούν τη φίλη και συνεργάτιδα Παυλίνα Ντάσιου

Σαν κεραυνός έπεσε χθες στους ανθρώπους της τηλεόρασης ο θάνατος της δημοσιογράφου και υπεύθυνης καλεσμένων σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, Παυλίνας Ντάσιου.

Το γλυκό κορίτσι του χώρου μας που εργαζόταν μέχρι πρόσφατα –παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε- στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά στο Open και δεν έχανε ποτέ το χαμόγελο και τη θετική της διάθεση, έφυγε από τη ζωή χθες.

