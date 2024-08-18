Παντούση- Παπαζήσης: Το roadtrip τους κατέληξε στην Τοσκάνη και επιτέλους έβαλαν κοινή φωτό

Τα βουνά και τις λίμνες επέλεξαν για την ολοκλήρωση των φετινών τους διακοπών η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Το ζευγάρι που πια μετράει πέντε χρόνια σχέσης, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς του Open «Κόκκινο Ποτάμι» όπου συμπρωταγωνιστούσαν και από τότε είναι μαζί, λατρεύει να κάνει οδικά ταξίδια σε διάφορες χώρες.

