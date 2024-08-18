Burak Hakki: Ξανά στην Ελλάδα με τη νέα του αγαπημένη

Μην ξεχνάμε πως για τρία χρόνια, από το 2017 ως το 2020 ο Burak Hakki είχε σχέση με την Χαρά Παππά και νωρίτερα με την DJ Λία Παπαδάκη και έχει δηλώσει κιόλας πως έχει πολλούς φίλους εδώ και γι’ αυτό και έρχεται συχνά.

Αυτές τις μέρες με τη νέα του σύντροφο βρίσκονται στη Ρόδο και συγκεκριμένα στη Λίνδο, για τη Naz, όπως είναι το όνομά της στο Instagram δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα γνωστά αλλά κάτι μας λέει πως κάποιες ρίζες έχει κι εκείνη στην Ελλάδα γιατί με μια ματιά στο προφίλ της όχι μόνο την είδαμε να βρίσκεται σε διάφορα μέρη της χώρας μας αλλά γράφει και ελληνικά.

Όχι κάτι φοβερό, τη λέξη Αύγουστος αλλά κι αυτό κάτι λέει. Βέβαια θα μπορούσε απλά να έχει κάνει google translate αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Το ζευγάρι πρώτα πέρασε μια βόλτα από τη Σαντορίνη και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Ρόδο όπου και παραμένει.

