Στο εξοχικό της οικογένειας της Ελένης Χατζίδου, στη Χαλκιδική, βρίσκονται μετά την επιστροφή τους από τις Μαλδίβες, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, ο σύζυγός της Ετεοκλής Παύλου και η κόρη τους Μελίτα. Και χθες έκαναν στην αυλή τους πάρτυ γενεθλίων.

Ξαφνιαστήκαμε λίγο είναι η αλήθεια γιατί γνωρίζουμε πως η Μελίτα γεννήθηκε 2 Σεπτεμβρίου αλλά η Ελένη Χατζίδου φρόντισε να εξηγήσει πως τόσο τα γενέθλια των γονιών της όσο και αυτά της κόρης της πέφτουν αρκετά κοντά σε ημερομηνίες και έτσι για να μπορέσουν να τα γιορτάσουν όλοι μαζί αποφάσισαν να τα κάνουν τώρα και τα τρία μαζί.

