Όλοι Μαζί Μπορούμε: Η αφρόκρεμα του ελληνικού τραγουδιού τίμησε τον Λευτέρη Παπαδόπουλο

Τα λόγια είναι πραγματικά φτωχά για να περιγράψει κανείς τη χθεσινή (Τετάρτη) συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε που ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η αφρόκρεμα του ελληνικού τραγουδιού τίμησε τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τη ζωντανή ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, σε μια μαγική, συγκινητική βραδιά που θα μείνει χαραγμένη βαθιά στις μνήμες όλων όσοι την παρακολούθησαν.

Η συμμετοχή του κοινού στη μεγάλη συναυλία ήταν ενθουσιώδης, η προσφορά του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο ελληνικό τραγούδι και τον ελληνικό πολιτισμό είναι ανυπολόγιστη, και ο κόσμος το γνωρίζει.Στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο βρέθηκαν περισσότεροι από 35 χιλιάδες θεατές. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αιώνιος έφηβος, απολάμβανε τη βραδιά, με τραγούδια και στίχους που ανακαλούν μνήμες και αισθήματα σε όλους μας.

Η Χάρις Αλεξίου συγκίνησε στη μεγάλη συναυλία, τραγουδώντας ξανά για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση ότι σταματάει το τραγούδι. «Λευτέρη, ξέρεις ότι έχω κλείσει τις κουρτίνες μου εδώ και πολύ καιρό, αλλά στον ΄΄αρχηγό’’ δεν μπορείς να πεις όχι... Σήμερα, όμως, θα ανοίξω αυτή την κουρτίνα για να μπει το φως σου μέσα και ό,τι μπορεί να κάνει αυτή η φωνή, θα το κάνει» δήλωσε η τραγουδίστρια, και τραγούδησε το αγαπημένο τραγούδι «Ο αρχηγός», με το Καλλιμάρμαρο να σείεται από τα χειροκροτήματα.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος. Tη συναυλία τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η συναυλία ξεκίνησε στις 9 το βράδυ με εμβληματικές μελωδίες να ερμηνεύονται μοναδικά από 16 αγαπημένους καλλιτέχνες.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ



ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

