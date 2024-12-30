Eurovision 2025: Η Shaya ξεκαθαρίζει αν κόπηκε ή όχι από τον Εθνικό Τελικό

Πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο για τις συμμετοχές στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025 για την επιλογή του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στον Διαγωνισμό τραγουδιού στην Ελβετία τον Μάιο. Στις φήμες που κυκλοφορούν, ακούστηκε και πως κόπηκε η Shaya από τις επιλεγμένα τραγούδια που δια διαγωνιστούν τελικά στις 30 Ιανουαρίου (αντί για τις 29 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο) για την πολυπόθητη θέση.

Η ίδια με ένα μακροσκελές ποστ στη σελίδα της στο Facebook αποφάσισε να πει η ίδια τι συμβαίνει για να δώσει τέλος στην παραφιλολογία:

«Αν και δεν συνηθίζω να κάνω τέτοιες αναρτήσεις & ύστερα από ώριμη σκέψη και κουβέντα με τους συνεργάτες μου, αποφάσισα να σας πώ όπως και πριν από καιρό με κάτι που είχε γίνει στην Σαντορίνη τα πράγματα ως έχουν...

Στα ΜΜΕ όπως και στα social media γράφτηκε ότι εγώ και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες κοπήκαμε από την διαδικασία της επιλογής κομματιού από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision και διάφορες άλλες ανακρίβειες όπου σίγουρα δεν ισχύουν...

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις μου είχα δηλώσει την επιθυμία να συμμετάσχω στην Eurovision και ότι είμαι στην αναζήτηση με την ομάδα μου του κατάλληλου τραγουδιού...

Επίσης σε πιο πρόσφατες συνεντεύξεις δήλωσα ότι δεν έχω κανένα απολύτως ζήτημα να διαγωνιστώ (όπως είχα κάνει και στο παρελθόν) αλλά ενώ μου είχαν στείλει πολλά κομμάτια από Ελλάδα και εξωτερικό πάρα πολύ αξιόλογοι μουσικοσυνθέτες και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό δεν καταφέραμε να βρούμε το κατάλληλο κομμάτι και δεν δήλωσα καθόλου συμμετοχή...

Επομένως πως γίνεται να κοπώ από έναν διαγωνισμό από την στιγμή που δεν έχω στείλει καν κομμάτι;...

Έχω πεί πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που ξεκίνησα την καριέρα μου, είναι η χώρα που με ανέδειξε, είναι η χώρα όπου ζω, έχω την οικογένεια μου και είναι μεγάλη μου τιμή να την εκπροσωπήσω στο άμεσο μέλλον και για να προλάβω τα καλοπροαίρετα σχόλια... Ναι είχα δηλώσει συμμετοχή και ήμουν πολύ κοντά να συμμετάσχω με άλλες χώρες, πρίν κάποια χρόνια, αλλά την Ελλάδα την έχω μέσα στην καρδιά μου και θέλω να συμμετάσχω στην Eurovision με τα Ελληνικά χρώματα...

Αυτά ήθελα να σας πω... Θέλω όμως αυτή την δήλωση μου να την κλείσω πιο χαρούμενα...

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους σας να έχετε μία υπέροχη νέα χρονιά με υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα...

Επίσης εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους όπου θα συμμετέχουν στον Ελληνικό Τελικό της Eurovision & στον νικητή γιατί όχι, οποίος ή οποία και εάν είναι να φέρει την πρώτη θέση..».

