Λίγες ώρες πριν να υποδεχτούμε το 2025, σήμερα στις 16.40 στον ΣΚΑΪ, οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks κάνουν τις δικές τους στιλιστικές προτάσεις για το αποψινό ρεβεγιόν. Τι φοράμε για τη συγκεκριμένη περίσταση; Πόση λάμψη πρέπει να έχει το look μας;

Καθώς όμως παράλληλα, οδεύουμε προς τον μεγάλο τελικό οι συζητήσεις για τις βαθμολογίες μεταξύ των fashionistas στα παρασκήνια δεν λείπουν!

Το look της Έλλης συνδυάζεται χρωματικά με… του Στέλιου Κουδουνάρη και γίνεται αφορμή για μία κοινή φωτογραφία!

Τα 12 σταφύλια μπορεί να είναι ένα έθιμο της Ισπανίας, ωστόσο η Σοφία το φέρνει στο πλατό με το concept της και ανοίγει την όρεξη για… ευχές και στιλιστικές αλλαγές από τον Στέλιο Κουδουνάρη!

Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι της Μαρίας για το νέο έτος;

Με σφηνάκια σε pub ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 2025 η Κατερίνα Πεφτίτση και φέρνει ένα outfit πέρα από τα συνηθισμένα της!

Είναι τελικά η γούνα της Νικολέτας για… γυμναστήριο;

Η κριτική επιτροπή δίνει τις ευχές της για το 2025 και όλοι μαζί μας αφιερώνουν ένα τραγούδι!

Δείτε το Trailer:

