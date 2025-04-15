Δημήτρης Σταρόβας: Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 95%, στην ομιλία 70% - Όταν μιλάω πολύ νιώθω σαν να σκάβω…

Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν καλεσμένος ο Δημήτρης Σταρόβας περίπου 10 μήνες μετά την περιπέτεια με το εγκεφαλικό. Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν πλέον και μπροστά από τις κάμερες - πέρα από τις επισκέψεις του Γρηγόρη στο νοσοκομείο- με τον Δημήτρη να φέρνει στο πλατό τα παλιά του ρούχα που είναι πλέον πολύ φαρδιά μετά την απώλεια βάρους.

Ο Δημήτρης Σταρόβας περιέγραψε πόσο άλλαξε η ζωή του μετά το ισχαιμικό επεισόδιο και πόσο καλύτερη έχει γίνει ενώ όπως εξήγησε όλο αυτό θα μπορούσε να είχε αποφυγεί εάν πήγαινε στον γιατρό να διορθώσει τις αρρυθμίες που του το προκάλεσαν.

«Η διάγνωση είναι ισχαιμικό επεισόδιο. Δεν μάτωσε ο εγκέφαλος όπως της Μαρινέλλας και προήλθε από κολπική μαρμαρυγή. Είχα αρρυθμίες πολύ πριν Τα Καρντάσιανς. Εννοείται ότι φοβόμουν. Εγώ... προστάτη έχω τον Άγιο Δημήτριο!» είπε χαριτολογώντας για τις εξετάσεις του προστάτη.

«Για 3 μήνες ξύπναγα το πρωί και έλεγα "πω πω τι εφιάλτη είδα, ήμουν στο νοσοκομείο" και άνοιγα τα μάτια και ήμουν. Τώρα επειδή είμαστε φύσει αισιόδοξοι λέω δεν μπορούσε να συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν να έχω χρόνο μπροστά μου; Κοιμάμαι μετά από δεκαετίες χωρίς διακοπή στον ύπνο επειδή είχα άπνοιες» είπε χαρακτηριστικά.

Το εγκεφαλικό του άφησε δυσκολία στην ομιλία η οποία όπως εξήγησε είναι αναστρέψιμη. «Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 95%, στην ομιλία 70%. Όταν μιλάω πολύ νιώθω τέτοια κόπωση σαν να έσκαβα. Μέσα μου γίνεται μάχη, ο νους τρέχει, σκέφτομαι πιο γρήγορα. Ο γιατρός λέει να μιλάω. Ένα από τα tips είναι ότι είναι μεγάλο λάθος να συγκρίνεις τον εαυτό σου με το πώς ήσουνα. Θέλει τον χρόνο του».

Όπως είπε, εισέπραξε ευχές για τρεις ζωές μετά από όσα έπαθε, «από κάθε ηλικία και μου έκανε εντύπωση».

«Είμαι σε μια περίοδο που μου συγχωρούνται όλα. Όποτε βρίσκομαι στην σκηνή έχω την εντύπωση ότι και να βγω να πω μόνο γεια σας μου δικαιολογούνται τα πάντα!» ανέφερε.

