O τραγουδιστής και ιδρυτής του συγκροτήματος Placebo, Μπράιαν Μόλκο, είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της συκοφαντικής δυσφήμισης, επειδή αποκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, «φασίστρια και ρατσίστρια» κατά την εμφάνισή του σε Φεστιβάλ στο Τορίνο το 2023.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας επέτρεψε τώρα στους εισαγγελείς να προχωρήσουν με τις κατηγορίες για «περιφρόνηση των θεσμών».

Placebo frontman Brian Molko charged with calling Meloni ‘fascist’ and ‘racist’ (Laura Snapes - @guardian) https://t.co/LcvUUV9jUC — MusicREDEF (@MusicREDEF) February 18, 2025

Η δυσφήμιση της ιταλικής κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, των δικαστηρίων ή του στρατού επιφέρει πρόστιμο έως 5.000 ευρώ και απευθείας κλήτευση σε δίκη. Συνήθως υπάρχει πιθανότητα φυλάκισης τριών ετών, αλλά ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο είπε ότι είναι πολύ απίθανο να καταδικαστεί ο Μόλκο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Τον Αύγουστο του 2023, η Μελόνι μήνυσε τον Μόλκο για τα σχόλια αυτά και οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν στη συνέχεια έρευνα για τους ισχυρισμούς, απαγγέλλοντας στον τραγουδιστή κατηγορίες για «περιφρόνηση των θεσμών».

Ο Μπράιαν Μόλκο έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συναυλίας των Placebo στο φεστιβάλ Sonic Park Stupinigi.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.



July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 12, 2023

Η Τζόρτζια Μελόνι ηγείται του εθνικιστικού πολιτικού κόμματος Brothers of Italy (Αδέλφια της Ιταλίας), ενώ υπηρέτησε και ως πρόεδρος του ακροδεξιού Ευρωπαϊκού Κόμματος Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

Ενώ έκανε εκστρατεία για την εκλογή της ως πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 2022, η Μελόνι έθεσε υποψηφιότητα με αυστηρή πλατφόρμα κατά της μετανάστευσης και κατά της LGBTQ+ κοινότητας.

Η Τζόρτζια Μελόνι κέρδισε ίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του δημοσιογράφου Ρομπέρτο Σαβιάνο το 2023, ο οποίος την αποκάλεσε «κάθαρμα» κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης του 2020 λόγω της αντιμεταναστευτικής της πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.