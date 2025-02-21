Μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, ταινίες δράσης και μία πρώτη προβολή έχει εντάξει στο πρόγραμμά του ο ΣΚΑΪ για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Fast X» το οποίο προβάλλεται για πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση την Κυριακή 2 Μαρτίου στις 21.00.

Η αρχή γίνεται από την Παρασκευή 28/02 στη 01.00 με το «Κομάντο» (Commando, 1985) όπου ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γίνεται ο Τζον Μάτριξ και πρέπει να σώσει την κόρη του από τους απαγωγείς. Στον ρόλο της κόρης του βλέπουμε την 12χρονη τότε Αλίσα Μιλάνο.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Αλίσα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο Άρνολντ τη βοήθησε πολύ τόσο στα γυρίσματα όσο και στις σχολικές της εργασίες για να μη μείνει πίσω! Ο πρωταγωνιστής γύρισε ο ίδιος τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές με αποτέλεσμα να μπει τρεις φορές στο νοσοκομείο. Το κόψιμο στο μέτωπό του είναι αληθινό!

Δείτε τα τρέιλερ:

Το Σάββατο 1/03 (23.00) η Τζένιφερ Λόπεζ ως Κλερ υποκύπτει στο «Αγόρι της διπλανής πόρτας» (The boy next door, 2015) το οποίο υποδύεται ο Ράιαν Γκούζμαν.

Στην πολυσυζητημένη σκηνή της ερωτικής συνεύρεσης των δύο πρωταγωνιστών η Τζένιφερ Λόπεζ δεν δέχθηκε να ντουμπλαριστεί ενώ και οι δύο ηθοποιοί παραδέχτηκαν πως ήταν από τις πιο δύσκολες και άβολες σκηνές της ταινίας.

Το βράδυ της Κυριακής 2/03 στις 21.00 έχει πρώτη προβολή! Η δέκατη ταινία της σειράς «Μαχητές των Δρόμων» έχει τον τίτλο «Fast X» (2023) και είναι στον ΣΚΑΪ! Ο Βιν Ντίζελ επιστρέφει στο ρόλο του Ντομ Τορέτο και μαζί με την οικογένειά του πρέπει να αντιμετωπίσουν τον πιο θανατηφόρο αντίπαλο που έχουν συναντήσει ποτέ. Το «Fast X» βρίσκεται στη δεκάδα με τις πιο ακριβές κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών καθώς το budget της έφτασε τα 340 εκατομμύρια δολάρια! Στην ταινία εμφανίζεται και η κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου Γουόκερ, υποδυόμενη μία αεροσυνοδό.

Την Καθαρά Δευτέρα 3/03 (23.15) στο «Κρησφύγετο» (Safe House, 2012) αναλαμβάνει δράση ο Ράιαν Ρέινολντς ο οποίος ως πράκτορας της CIA αναλαμβάνει να προσέχει τον Τόμπιν Φροστ (Ντένζελ Ουάσινγκτον) έναν καταζητούμενο φυγά σ' ένα προστατευμένο, ασφαλές μέρος. Όταν όμως το κρησφύγετό τους δέχεται επίθεση βρίσκονται στο επίκεντρο μίας αγωνιώδους καταδίωξης.

Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο με τις κινηματογραφικές επιτυχίες που έχει προγραμματίσει ο ΣΚΑΪ για το τριήμερο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.