Αναστασία: Εκπλήρωσε την ευχή της μικρής Λάουρας που πάσχει από καρκίνο - Η συγκινητική συνάντησή τους

Η τραγουδίστρια ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Make-a-wish  

Αναστασία

Την ευχή ενός παιδιού που παλεύει με τον καρκίνο και συγκεκριμένα το σάρκωμα του Γιούινγκ εκπλήρωσε η Αναστασία.

Η ευχή της Λάουρας ήταν να συναντήσει την αγαπημένη της τραγουδίστρια, την οποία λατρεύει και το Make-a-wish έκανε την ευχή της πραγματικότητα!

Η Λάουρα τρελάθηκε από τη χαρά της όταν είδε την Αναστασία λέγοντάς της πόσο τη θαυμάζει και πόσο την έχει βοηθήσει όλο το διάστημα που είναι μακριά από το νησί της, για τις θεραπείες της. Όταν την ακούει, όλα περνάνε και είναι η μεγαλύτερη συντροφιά της!

Η 10χρονη μαχήτρια χάρισε στην Αναστασία μια κάρτα που της έφτιαξε, έπαιξαν, τραγούδησαν μαζί και έκοψαν και την τούρτα της εκπλήρωσης της ευχής της!

