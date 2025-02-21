Την ευχή ενός παιδιού που παλεύει με τον καρκίνο και συγκεκριμένα το σάρκωμα του Γιούινγκ εκπλήρωσε η Αναστασία.

Η ευχή της Λάουρας ήταν να συναντήσει την αγαπημένη της τραγουδίστρια, την οποία λατρεύει και το Make-a-wish έκανε την ευχή της πραγματικότητα!

Η Λάουρα τρελάθηκε από τη χαρά της όταν είδε την Αναστασία λέγοντάς της πόσο τη θαυμάζει και πόσο την έχει βοηθήσει όλο το διάστημα που είναι μακριά από το νησί της, για τις θεραπείες της. Όταν την ακούει, όλα περνάνε και είναι η μεγαλύτερη συντροφιά της!

Η 10χρονη μαχήτρια χάρισε στην Αναστασία μια κάρτα που της έφτιαξε, έπαιξαν, τραγούδησαν μαζί και έκοψαν και την τούρτα της εκπλήρωσης της ευχής της!

