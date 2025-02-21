Happy Traveller στην Ουαλία: Το Β’ Μέρος, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στον ΣΚΑΪ

Το οδοιπορικό του Happy Traveller στον ΣΚΑΪ στην Ουαλία συνεχίζεται και την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 16.45.

Οι ταξιδιώτες μας οδηγούν προς τα βόρεια στα πιο ορεινά της χώρας και εξερευνούν το Snowdonia, το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Ουαλίας με πανέμορφες τοποθεσίες. Επιβιβάζονται σε παραδοσιακά τρένα 100 ετών και βλέπουν επιβλητικά κάστρα, όμορφες λίμνες, καταρράκτες και ποτάμια.

Μπαίνουν στα έγκατα της γης σε ένα παλιό ορυχείο χαλκού και φτάνουν μέχρι το ψηλότερο σημείο της Ουαλίας, την κορυφή Snowdon στα 1085 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στη συνέχεια, κατευθύνονται ανατολικά στην πόλη Chirk, όπου επισκέπτονται το μεγαλοπρεπές κάστρο-παλάτι, τα ερείπια ενός αρχαίου οχυρού και δύο εντυπωσιακές γέφυρες υδάτινου περάσματος, η μία από τις οποίες είναι και η μεγαλύτερη τέτοια γέφυρα στον κόσμο.

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό σε ένα σκηνικό με αμέτρητες φυσικές ομορφιές και εντυπωσιακές εικόνες που θυμίζουν άλλη εποχή και αυτή την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στο νέο επεισόδιο του Happy Traveller.

Δείτε το trailer:

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.