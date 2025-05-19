Επέστρεψε στην Αθήνα η Κλαυδία μετά τη συγκλονιστική εμφάνιση και ερμηνεία της στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Την ίδια και την ομάδα της περίμεναν αρκετοί θαυμαστές της στο αεροδρόμιο, ενώ συγγενείς και φίλοι, που την καλωσόρισαν, της ετοίμασαν μια μεγαλειώδη υποδοχή και το κλίμα ήταν πανηγυρικό.

«Η 6η θέση για μένα ήταν πραγματικά νίκη» τόνισε μεταξύ άλλων η ερμηνεύτρια, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στους Έλληνες για την αγάπη και τη στήριξη.

«Πραγματικά ήταν νίκη. Όπως είπα και χθες εγώ ονειρευόμουν την 5η θέση. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην 5η. Είμαστε στην 6η. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι αυτό, αλλά εγώ νιώθω και πολύ κερδισμένη γιατί έλαβα πάρα πολύ αγάπη και στήριξη» πρόσθεσε.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι που είστε και εσείς χαρούμενοι. Ήταν απίστευτο! Δεν το πιστεύαμε αυτό που ζούσαμε» σημείωσε η τραγουδίστρια τονίζοντας ότι η διαδικασία ήταν λίγο αγχωτική στην αρχή, αλλά «ήμασταν τόσο χαρούμενοι με το αποτέλεσμα που εν τέλει ότι και να γινόταν, νομίζω ότι πάλι το ίδιο χαρούμενοι θα ήμασταν».

«Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ την ΕΡΤ, την Panik, τα παιδιά, τους χορευτές, τα πάντα» πρόσθεσε και αναφέρθηκε και στην Ημέρα Μνήμη της Ποντιακής Γενοκτονίας. «Δεν ξέρω πως ήρθαν έτσι τα πράγματα. Είναι μια πολύ βαριά ημέρα αύριο για όλους μας, για τους Πόντιους Έλληνες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.