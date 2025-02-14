Χριστίνα Μπόμπα: Αναρωτιέται αν θα την αναγνωρίσει ο Βαλεντίνος της όταν επιστρέψει Ελλάδα

Φωτιές άναψε παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου η Χριστίνα Μπόμπα με μια φωτογράφηση με την ίδια κατάξανθη! Ναι, ναι, όπως το διαβάζετε, Πιο ξανθιά κι από τον ήλιο! Μέχρι κι η ίδια σε ένα story που έκανε με τον εαυτό της πλάτη γράφει.... ποια είναι η κοπέλα!

Και ως και πολύ δικοί της άνθρωποι, όπως η κουμπάρα της Μαρίνα Βερνίκου την είδε και έσπευσε να ρωτήσει αν το έκανε στ' αλήθεια. Για να μην συζητήσουμε τι γίνεται στα σχόλια που έχουν διχαστεί. Πώς την προτιμάει ο κόσμος; Ξανθιά ή μελαχρινή;

Θα λέγαμε οτι οι γνώμες είναι διχασμένες. Άλλοι της γράφουν γιατί το έκανε -hello, είναι ολοφάνερα περούκα - και άλλοι την προτιμούν έτσι και της γράφουν οτι τώρα είναι έτοιμη να πάρει εκπομπή. Γιατί προφανώς το χρώμα των μαλλιών είναι αυτό που καθορίζει τις παρουσιάστριες #NOT.

Και φυσικά υπάρχουν και οι γνώμες που λένε πως είναι τόσο όμορφη έτσι κι αλλιώς που και γουλί να ξυριστεί πάλι κούκλα θα ' ναι. Η ίδια πάντως ποστάροντας μια ολόκληρη σειρά από την πραγματικά εντυπωσιακή της μεταμόρφωση και την υπέροχη φωτογράφηση του Γιώργου Διαμαντή αναρωτιέται αν θα την αναγνωρίσει ο Βαλεντίνος της όταν επιστρέψει Ελλάδα....

