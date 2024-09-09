Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία της Κατερίνας Σαλάκα για τη Μαρίνα Σάττι: «Στη ζωή μου ολόκληρη δεν μου έχουν φερθεί τόσο άσχημα»

Τις χειρότερες στιγμές της ζωής της, όπως είπε η ίδια, έζησε στον Λυκαβηττό

Καταγγελία της Κατερίνας Σαλάκα για τη Μαρίνα Σάττι: «Στη ζωή μου ολόκληρη δεν μου έχουν φερθεί τόσο άσχημα»

Χαμός στα Social Media αργά χθες το βράδυ από συνεχόμενα βίντεο της θετικής Life Coach Κατερίνας Σαλάκα εναντίον της Μαρίνας Σάττι και των συνεργατών της έξω από το θέατρο Λυκαβηττού όπου γινόταν η συναυλία της τραγουδίστριας στην Αθήνα.

Με μια σειρά βίντεο η Κατερίνα Σαλάκα εμφανέστατα φορτισμένη κατήγγειλε ότι έγινε δέκτης πολύ άσχημης συμπεριφοράς από τους συνεργάτες της Μαρίνας Σάττι ενώ η ίδια είχε συνεννοηθεί να βγει στη σκηνή μαζί της, όπως είχε γίνει και πριν από περίπου έναν μήνα στην εμφάνιση της στη Σϊβηρη Χαλκιδικής.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρίνα Σάττι Κατερίνα Σαλάκα Καταγγελία Λυκαβηττός WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark