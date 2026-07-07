Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, σεΐχη Τζαράχ Τζάμπερ Αλ Αχμάντ Αλ Σαμπάχ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ συζήτησαν και τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κουβέιτ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διπλωματία, το εμπόριο, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τον τομέα της ενέργειας.

On the sidelines of #NATOsummit, FM George Gerapetritis discussed with #Kuwait FM H.E. Sheikh Jarrah Jaber AlAhmad AlSabah regional dvpts, incl. in broader Middle East. 🇬🇷🇰🇼 relations, w/ focus on economics diplomacy, trade, FDI & energy also discussed. pic.twitter.com/4CmvjviUys — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη στενότερου συντονισμού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, υπενθυμίζοντας και τον ρόλο της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν, τέλος, να αξιοποιήσουν τη θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις των δύο χωρών, μετά και τις πρόσφατες πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ

Πηγή: skai.gr

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