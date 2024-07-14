Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν θέλω πισώπλατα μαχαιρώματα, ούτε διαδρομιστές»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Down Town Κύπρου και στον Γιάννη Χατζηγεωργίου έδωσε η Κατερίνα Καραβάτου που αυτό το διάστημα είναι κατά γενική ομολογία στα καλύτερά της παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο και ανανεωμένο «Power Of Love» στον ΣΚΑΙ.

Μετά από τόσα χρόνια πορείας στην ελληνική τηλεόραση σίγουρα η Κατερίνα Καραβάτου έχει άποψη για τους ανθρώπους ης. Αλήθεια έχει εκπλαγεί και πληγωθεί κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής από ανθρώπους;

«Προφανώς. Γιατί αυτά είναι τα δομικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που του αρέσουν οι σταράτες, ξεκάθαρες κουβέντες κι αυτές δεν υπάρχουν, πάντοτε θα απογοητεύεσαι, πάντοτε θα λυπάσαι. Ίσως ο τρόπος που συμβαίνει πια, να μην είναι ο ίδιος κι ίσως το μέγεθος να μην είναι το ίδιο, μέσα μου όμως ξέρω καλά πως την ίδια απήχηση έχουν και οι καλές και οι κακές συμπεριφορές» είπε η Κατερίνα Καραβάτου και συνέχισε:

«Κι όταν βλέπεις κάπου πως σε εκτιμούν, πως σε σέβονται -και στο λένε-, γιατί είναι κάτι που αξίζει συγχαρητήρια, παρόλο που αυτό θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό και το αναμενόμενο, εν τέλει δεν είναι. Έχω μάθει πλέον πως μπορώ να περιμένω τα πάντα! Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αυτό με ευχαριστεί! Γιατί ποτέ δεν ευχαριστεί κανέναν όταν δεν του φέρονται σωστά ή όταν τον κοροϊδεύουν και δεν κρατούν τον λόγο τους. Είμαι, όμως, πιο προετοιμασμένη».

Ενώ σε ερώτηση που της έγινε για το αν έχει μετανιώσει για ανθρώπους που έβαλε στον επαγγελματικό ή και στον προσωπικό της κύκλο, η παρουσιάστρια απάντησε:

«Είναι αδύνατον να μην έχει συμβεί αυτό σε μια πορεία ζωής. Πάντως είναι λίγες οι φορές που να έχω πέσει δραματικά έξω! Γι’ αυτό και, σε ό, τι αφορά στην δουλειά, έχω πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουμε δουλέψει μαζί – θέλω οι άνθρωποι να έρχονται χαρούμενοι στη δουλειά τους, να δημιουργώ ένα πολύ καλό περιβάλλον, δεν αντέχω τις φωνές και τις αντιπαραθέσεις, σιχαίνομαι την αγένεια, δεν θέλω πισώπλατα μαχαιρώματα ούτε διαδρομιστές που να γυρνάνε και λένε διάφορα».

